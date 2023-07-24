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В Тольятти росгвардейцы помешали злоумышленнику скрыться с украденным телевизором

24 июля 2023 10:10
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Возбуждено уголовное дело.

В утреннее время группа задержания вневедомственной охраны находилась на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь требуется в жилом доме на бульваре Туполева – злоумышленник проник в одну из квартир.

Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии патрульные задержали правонарушителя – мужчину 1973 года рождения, который похитил из квартиры телевизор, принадлежащий его знакомой 1982 года рождения.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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