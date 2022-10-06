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В Тольятти прошла военно-спортивная игра «В цветах Российского флага». Ее участниками стали учащиеся школ, студенты, члены советов работающей молодежи.



Соревновались 22 команды. В младшем дивизионе «сражались» 17 команд (возраст участников от 14 до 17 лет), в старшем дивизионе — 5 команд (возраст участников от 18 до 30 лет).



Во время игры молодые люди продемонстрировали умения и навыки в строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматического пистолета Макарова, метании гранат и др. Также успешно были пройдены интеллектуальные испытания на знание истории нашей страны.



После нескольких часов действительно упорной борьбы определились лучшие из лучших!



С заметным преимуществом победителем в младшем дивизионе стала команда ВПК «Дельта», второе место заняла команда ГБПОУ СО «ТХТК» и третье - завоевала команда «Очаг» МБУ «Школа №23».



В старшем дивизионе победителем стала команда ВПК «Рать» (ТСЭК), второе место было присуждено команде «Физруки» (ТСПК) и третье место заняла команда ВПК «Спартак» (ТЭТ).

Фото: скриншот видео