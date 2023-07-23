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В Тольятти представителей частных охранных организаций поощрили за содействие полиции

23 июля 2023 11:37
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В Тольятти представителей частных охранных организаций поощрили за содействие полиции

Сотрудниками ЧОО при попытке совершения хищения задержан и передан сотрудникам полиции местный житель 1998 года рождения.

В рамках акции «Им благодарна полиция», в торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственные письма  руководителям частных охранных предприятий города Олегу Инютину и Юрию Пономареву за активную гражданскую  позицию  и оказание помощи сотрудникам полиции в охране общественного порядка  и  раскрытии преступлений.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти   в период с  октября прошлого года по  март текущего года поступило более десяти аналогичных сообщений о фактах тайного хищения продуктов питания и денежных средств из магазинов, расположенных на территории района.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели места происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения,  и пришли к выводу, что  к совершению  серии краж может быть причастен один и тот же гражданин, который попал  в объективы камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

В конце марта текущего года сотрудниками частной охранной организации возле магазина, расположенного в Центральный районе, при попытке совершения хищения задержан и передан сотрудникам полиции местный житель 1998 года рождения. Во время опроса  задержанный  признался в совершении вышеуказанных преступлений. В мае 2023 года  Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности местного жителя.

Вручая благодарности Хейрулла Ахмедханов отметил: «Сегодня представители  частных охранных предприятий, дружинники - активные участники рейдовых групп, вместе с полицейскими патрулируют улицы, обеспечивая безопасность жителей и гостей города, оказывают содействие  в раскрытие преступлений».

Слова признательности присутствующим выразил председатель Общественного совета при Управлении Владимир Гусев: «Тольятти наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря таким людям, наш город будет процветать, а люди в нем будут жить спокойно и счастливо».

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