В Тольятти представителей частных охранных организаций поощрили за содействие полиции

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Сотрудниками ЧОО при попытке совершения хищения задержан и передан сотрудникам полиции местный житель 1998 года рождения.

В рамках акции «Им благодарна полиция», в торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственные письма руководителям частных охранных предприятий города Олегу Инютину и Юрию Пономареву за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции в охране общественного порядка и раскрытии преступлений.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в период с октября прошлого года по март текущего года поступило более десяти аналогичных сообщений о фактах тайного хищения продуктов питания и денежных средств из магазинов, расположенных на территории района.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели места происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и пришли к выводу, что к совершению серии краж может быть причастен один и тот же гражданин, который попал в объективы камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

В конце марта текущего года сотрудниками частной охранной организации возле магазина, расположенного в Центральный районе, при попытке совершения хищения задержан и передан сотрудникам полиции местный житель 1998 года рождения. Во время опроса задержанный признался в совершении вышеуказанных преступлений. В мае 2023 года Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности местного жителя.

Вручая благодарности Хейрулла Ахмедханов отметил: «Сегодня представители частных охранных предприятий, дружинники - активные участники рейдовых групп, вместе с полицейскими патрулируют улицы, обеспечивая безопасность жителей и гостей города, оказывают содействие в раскрытие преступлений».

Слова признательности присутствующим выразил председатель Общественного совета при Управлении Владимир Гусев: «Тольятти наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря таким людям, наш город будет процветать, а люди в нем будут жить спокойно и счастливо».