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В Тольятти полицейские совместно с общественниками посетили воспитанников социального приюта

5 октября 2023 11:39
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В Тольятти полицейские совместно с общественниками посетили воспитанников социального приюта

Ребятам напомнили основные правила безопасного поведения в городской среде и сети Интернет.

В Самарской области полицейские и представители Общественного совета регулярно проводят встречи с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Так, в городе Тольятти сотрудники полиции совместно с общественниками в посетили воспитанников социального приюта для детей и подростков «Дельфин».

Встреча прошла в доверительной обстановке в формате диалога.

Представитель Общественного совета Елена Верхова отметила, что сделать доброе дело для ребенка – это уникальная возможность не только получить улыбку в ответ, но и, может быть, изменить его жизнь в лучшую сторону.

Во время мероприятия мальчишки и девчонки рассказывали стихотворения, демонстрировали рисунки, а также игрушки, сделанные своими руками.

В ходе доверительной беседы дети поделились с полицейскими своими успехами, рассказали, как им дается учеба после летних каникул, какие бывают сложности, а что, наоборот, получается с легкостью.

Инспектор по делам несовершеннолетних, в свою очередь, напомнила ребятам правила безопасного поведения в городской среде и интернете, подчеркнув, что в социальных сетях необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах, категорически запрещается сообщать свои личные данные и соглашаться на предложения незнакомых людей.

Ребята с интересом слушали организаторов мероприятия, задавая возникающие у них вопросы.

В завершении встречи сотрудники полиции и общественники вручили ребятам в подарок спортивный инвентарь и сладости.

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