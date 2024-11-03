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В Тольятти полицейские, общественники и ветераны МВД вручили первые паспорта юным жителям области

3 ноября 2024 10:23
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В Тольятти полицейские, общественники и ветераны МВД вручили первые паспорта юным жителям области

В Тольятти, в преддверии Дня народного единства, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» сотрудники полиции совместно с общественниками провели торжественное мероприятие, в ходе которого вручил первые паспорта юным жителям области.  

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов, ветераны МВД и родители подростков.

Главный документ Гражданина Российской Федерации в праздничной обстановке получили юноши и девушки: активисты школ, отличники, победители городских олимпиад.

Врио начальника Управления МВД по Тольятти полковник полиции Вячеслав Тишин отметил, что паспорт – свидетельство гражданской зрелости и данное мероприятие знаменует начало самостоятельной, взрослой жизни подростков и призвал юношей и девушек с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации, прикладывать все силы, чтобы преумножить величие родной страны.

Николай Шахов, обратившись к присутствующим, подчеркнул: «Молодежь – будущее России! Вы юные, умные и жизнерадостные, являетесь яркими представителями нашей страны. Для вас сегодня  произойдет  шаг во взрослую жизнь. Хочется пожелать вам удачи!»

Сотрудники полиции и общественники рассказали подросткам об их правах и обязанностях и поздравили с наступающим Днем народного единства

Ребята, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами нашей страны.

В завершение мероприятия подростки получили в подарок памятные подарки и сувениры.

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