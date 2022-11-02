В Тольятти полицейские и общественники пригласили семьи, прибывшие из ДНР и ЛНР, в культурный центр "Автоград"

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50 лет назад в дар молодой библиотеке Культурного Центра «Автоград», организованной для работников АвтоВАЗа и членов их семей, со всей страны поступали книги. Сегодня эстафету добрых дел тольяттинские библиотекари передали своим коллегам из Донбасса. Ребят и их родителей, для которых Тольятти стал родным домом, приглашают посетить библиотеку и узнать много нового, в том числе и об истории города и всего региона, показать, чем живут волжане, их культуру и традиции, достопримечательности городов на Волге.

Вместе с полицейскими и общественниками работники библиотеки провели для гостей экскурсию «Истории редких книг».

Присутствующие узнали об истории города Тольятти и окунулись во вселенную, в которой живут книги, истории и музейные редкости. Родители с детьми посетили таинственное книгохранилище, услышали интересные истории о книжных раритетах. Особенно запомнится зал книжных историй. Антикварные предметы интерьера и уникальные книжные издания — на полках стоят издания Льва Толстого, Эмиля Золя, Антуана Сент-Экзюпери. Самая старая книга — 1768 года! — это рыцарская поэма итальянского писателя Людовика Ариосто «Неистовый Роланд».

Большое впечатление на гостей произвела коллекция семьи Николая Жесткова — потомка основателя Ставрополя-на-Волге Василия Татищева. Она отличается большим разнообразием и богатством материалов. Ее основу составляют произведения, изданные в дореволюционной России, книги и журналы, выходившие небольшими тиражами на русском и иностранном языках, эмигрантская литература.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Сотрудники культурного центра «Автоград», общественники, и сотрудники полиции были рады подарить новые знания, рассказать о том городе, где живут, и который стал вторым домом для ребят и их родителей, подарить частичку тепла и заботы детям, оставив след в их сердцах и душах».

После экскурсии ребята еще долго не расходились, наперебой пересказывали самые запоминающиеся моменты, делились впечатлениями от увиденного. Полицейские и общественники напомнили детям о правилах безопасности в быту и на дороге, пожелали здоровья, счастья и добра. Гости покидали библиотеку в чудесном настроении, заряженные позитивными эмоциями и настоящим душевным теплом, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО