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В Тольятти подвели первые итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

26 апреля 2023 10:25
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В Тольятти подвели первые итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Работы маленьких победителей городского этапа направленны в ГУ МВД России по Самарской области.

Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» ежегодно проходит во всех территориальных органах внутренних дел при поддержке общественных советов. В ходе отборочного этапа конкурса ребята готовят поделки из различных материалов: бумаги, картона, фанеры, дерева, глины, гипса, стекла, пластилина, камня, текстиля. В этом году конкурс проходит в год 305-летия полиции России и 40 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД России.

Так, в Тольятти в конкурсе приняли участие более 30 детей. Врио заместителя начальника управления - начальник отдела кадров полковник полиции Марина Малышева отметила: «Очень приятно было видеть большое количество работ. Все ребята молодцы, спасибо им большое за участие. Каждая творческая работа была по-своему интересна». Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Гусев отметил: «Все ребята отлично справились с задачей, проявили фантазию и творческий подход».

Первое место заняла коллективная работа ребят из подшефного детского дома «Дельфин». Дядя Степа, любимый многими литературный персонаж, представлен с видеокамерой и фотоаппаратом. Именно так воспитанницы увидели образ современного полицейского, организующего взаимодействие с представителями средств массовой информации. Сотрудники группы по связям со СМИ УМВД России по г. Тольятти навестили ребят и рассказали им, как готовятся фотоматериалы для ведомственных изданий, а также провели небольшой мастер-класс по созданию фоторепортажа. Дети с удовольствием попробовали себя в роли фотокорреспондентов и сделали общую фотографию с гостями на память.

Второе место заняла работа 10-летней Вероники. Юная жительница города Тольятти изобразила Дядю Степу в виде журналиста.

Сотрудники полиции и общественники не оставят без внимания ни одного юного участника конкурса. Для ребят будет проведена экскурсия в одно из подразделений Управления МВД России по г. Тольятти.

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