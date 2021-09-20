В Тольятти по улице гуляют три коня

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В понедельник, 20 сентября, на Майском проспекте около дома №66 в Тольятти жители заметили необычных соседей. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Судя по всему, три парнокопытных животных решили прогуляться до жилой зоны и отведать там свежей травы. Каким образом лошади оказались на территории двора, остается только догадываться.

"Они уже давно гуляют))) и летом их видели",

"Вот такое доброе утро было месяц назад", - писали самарцы и прикрепили фотографию с летнего периода, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Лала Касабян