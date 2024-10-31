В Тольятти отменили концерт народного артиста Константина Райкина

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Тольяттинские поклонники творчества народного артиста Российской Федерации, известного актера театра и кино Константина Райкина получили «смс», от которой расстроились. В сообщении говорилось об отмене концерта, который должен был состоятся в «ДК Тольятти» 14 ноября. Билеты стоили от 2200 до 3900 рублей.

Причина отмены осталась за кадром. В билетной кассе сообщили, что так решили организаторы, не информируя о деталях. Точно только то, что в обозримом будущем Константин Аркадьевич не приедет в автоград с выступлением, пишет 63.ру.

В Тольятти народный артист был в 2017 году и дал моноконцерт в Тольяттинской филармонии после серьезной травмы. Как объяснил тогда зрителям сам Константин Аркадьевич, накануне приезда в автоград он порвал мышцу, спускаясь со сцены.