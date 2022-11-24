В Тольятти открылась фотовыставка в поддержку российских военнослужащих «Жёны Героев»

140

В преддверии Дня матери в культурном центре «Автоград» открылась выставка «Жёны Героев». Экспозиция насчитывает 50 портретов, на которых изображены супруги военнослужащих региона. На плечах каждой боевой подруги – китель мужа, который посвятил свою жизнь защите Родине. Рядом с портретами – письма с проникновенными словами любви и поддержки, которые героини адресуют своим мужьям. Выставка организована женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при поддержке Правительства Самарской области. Таким образом жёны бойцов решили поднять боевой дух и поддержать наших земляков и всех российских военнослужащих, которые защищают сегодня будущее нашего народа и всей страны в зоне специальной военной операции. Напомним, реализованный в губернии патриотический проект высоко оценил Президент России Владимир Путин. Альбом, посвященный выставке, главе государства представил губернатор Дмитрий Азаров.



"Идея о появлении этой выставки пришла нам этой весной, когда мы ждали своих мужей. С ними не было связи, мы очень скучали, переживали, волновались. Екатерина Игоревна Колотовкина, председатель нашего женского совета, как-то решила сфотографироваться в кителе мужа. В минуты тоски она достала его из шкафа, накинула на плечи и почувствовала тепло родного человека. И эта идея нашла отклик, постепенно жены военнослужащих стали к ней присоединяться. Сначала у нас, в Самарской области. А сейчас подобные выставки открываются в разных уголках нашей страны. Это очень здорово! Таким образом мы поддерживаем друг друга и поддерживаем наших мужчин. Мы гордимся своими героями!" - отметила на церемонии открытия представитель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Марина Александровна.



В торжественной церемонии открытия экспозиции также приняли участие Нина Слугина и Раиса Шалыганова.

Нина Петровна – жена офицера в отставке и мама двух сыновей. Её муж более 20 лет служил в танковых войсках, а сын, ставший врачом, в 2022 году дважды выезжал в ДНР и ЛНР в качестве волонтёра-медика.



Раиса Николаевна потеряла сына в 1996 году. Алексей награжден орденом Мужества посмертно, в его честь в школе № 40 открыта мемориальная доска. Мама нашего земляка-героя с 1997 года возглавляет Тольяттинскую городскую общественную организацию родителей, дети которых погибли в Северо-Кавказском регионе. С марта 2022 года организация активно занимается привлечением средств на сбор посылок для военнослужащих, участвующих в спецоперации.



В преддверие Дня матери женщины были отмечены поздравительными адресами главы г.о. Тольятти Николая Ренца.



Читая письма женщин-участниц выставки, Николай Альфредович не мог сдержать эмоций.



"Я думаю, как и многие здесь, испытываю чрезвычайное волнение при знакомстве с этой выставкой. Сложно скрыть слезы на глазах, когда читаешь письма тех женщин, чьи фотографии мы видим. Все они пишут очень трогательные и душевные слова. И вроде бы все об одном, но каждая по-своему, и каждая – в точку. Невозможно не проникнуться сопереживанием, сочувствием, желанием поддержать. Я убежден – русские женщины самые красивые в мире, и так, как они умеют любить, не умеет любить никто!

Да, вы действительно жены героев! Да, вам действительно сейчас очень сложно. Наступило время, когда мы все вместе, проявляя заботу, солидарность и сплоченность, можем поддержать наших бойцов. Им очень нужна наша поддержка, а нам всем – очень нужна Победа!" - подчеркнул глава Тольятти.



Выставка «Жены Героев» будет работать в КЦ «Автоград» до 5 декабря.

Фото: пресс-служба правительства СО