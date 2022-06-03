В Тольятти около газовой станции горел автомобиль

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В Тольятти вечером в четверг, 2 июня, на улице Матросова загорелся автомобиль Hover. Главная опасность заключалась в том, что пожар произошёл в рискованной близости от газонаполнительной станции. Перекинься огонь на неё - и большой беды не миновать.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, как оранжевое пламя охватило переднюю часть машины, где находится моторный отсек. Черный дым окутал легковушку. По данным сотрудников МЧС по Самарской области, иномарка загорелась прямо в движении. Тушили пожар с использованием пены. Именно из-за близости газовой станции. Огню нельзя было дать распространиться. Любая искра могла привести к крупному ЧП. На то, чтобы утихомирить пламя ушло 9 минут, пишет ГТРК Самара.

Ликвидировали возгорание 2 спецмашины и 7 человек. Пострадавших в, к счастью, нет, сообщили в МЧС.