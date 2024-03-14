В Тольятти объявили сбор песен, сочиненных в честь города

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В Автограде объявили сбор песен (12+), сочиненных в честь города. По итогам будет подготовлен аналитический обзор произведений, созданных в разные годы.

Рабочее название будущего смотра - "Тольятти в песнях разных поколений. Песни о Ставрополе-Тольятти как критерий смены социально-культурного отношения жителей к городу по мере его развития или упадка". Вопросом занимается рабочая группа Общественного совета по стратегическому планированию, действующего при городской думе.



Авторам опубликованных песен предлагают представить свои произведения и заполнить электронную анкету здесь.



Информацию принимают до 15 апреля текущего года включительно, пишет Сова.