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В Тольятти на торги выставили 87 квартир в рамках исполнительных производств

17 августа 2021 11:19
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На электронной торговой площадке пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество.

В начале сентября на электронной торговой площадке жители региона смогут приобрести недвижимое имущество в  Тольятти, выставленное на торги в рамках исполнительных производств.  

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 3 сентября 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество. Среди лотов 87 квартир в Автозаводском районе Тольятти на пр. Московский площадью от 42 до 75 кв.м. и стоимостью от 990 тысяч до 1,7 миллионов рублей. 

Также на торги выставлены 2 соседних квартиры в Центральном районе Тольятти на ул. Жилина. Площадь объектов недвижимости 82,5 и 103,9 кв.м., а стоимость 2,1 и 2,5 миллиона рублей.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

Теги: квартиры Тольятти торги УФССП СО

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