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В Тольятти монтажник связи получил зарплату благодаря судебным приставам

19 октября 2022 13:00
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В Тольятти монтажник связи получил зарплату благодаря судебным приставам

Организация, занимающаяся электромонтажными работами, не выплачивала заработную плату своему работнику в течение полугода. Долг работодателя перед сотрудником составил более 100 тысяч рублей. 

Монтажник связи, занимающийся прокладкой интернет-кабеля в нескольких районах города, неоднократно обращался к своему руководству, чтобы получить положенную ему заработную плату. Не добившись от руководства компании оплаты труда, мужчина обратился в суд. Его исковое заявление было удовлетворено.

В отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти поступил исполнительный документ о взыскании с организации-должника задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Судебный пристав-исполнитель ознакомил ответственного лица с требованиями исполнительного документа и мерами ответственности, которые могут наступить в случае неисполнения решения суда в добровольный срок. 

Однако слова судебного пристава не заставили должника задуматься о последствиях. В результате проведенных исполнительных действий установлено, что должник имеет расчетный счет в одном из банков. Не желая добровольно погашать задолженность перед своим работником, сотрудник Службы вынес в отношении должника постановление об обращении взыскания на денежные средства. На депозитный счет отделения судебных приставов поступила сумма, достаточная для погашения долга.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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