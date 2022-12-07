В Тольятти кадеты встретились с росгвардейцем - Героем России

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Накануне празднования Дня Героев Отечества Герой России полковник Александр Стержантов провёл урок мужества с воспитанниками тольяттинской кадетской школы № 55. На базе школы, напомним, существует росгвардейский класс имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, ученики которого также приняли участие во встрече.

Александр Линович Стержантов проходил службу в Среднеазиатском военном округе, Группе советских войск в Германии, Краснознаменном Прибалтийском военном округе. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, войне в Афганистане. С 1989 года служил во внутренних войсках, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, за одну из которых и был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Александр Линович рассказал кадетам о своем жизненном пути, ответил на многочисленные вопросы детской аудитории. Безусловно, главным из них был вопрос, как стать настоящим героем.

«В нынешнее непростое время важен каждый человек. Если ты воспитываешь в себе такие человеческие качества, как честность и доброта, бескорыстие и любовь к Родине. Если ты, не раздумывая готов прийти на помощь тем, кто тебя окружает, неважно друг это или посторонний человек, то в будущем ты обязательно станешь настоящим героем», - подчеркнул Александр Линович.

29 августа 1999 года разведгруппа под командованием Александра Стержантова получила приказ захватить хорошо укреплённый опорный пункт боевиков на горе Чабан в районе дагестанского села Чабанмахи. Внезапным ударом разведчики уничтожили охрану телеретранслятора боевиков и заняли круговую оборону на вершине горы. Противник, в несколько раз превосходящий группу по численности, атаковал её с использованием миномётов и гранатомётов. Александр Стержантов грамотно спланировал оборону и подавал подчинённым личный пример отваги и мужества. В продолжение более чем четырёхчасового боя он вместе с тремя солдатами атаковал противника с фланга и умело корректировал огонь артиллерии, а затем организовал выход подразделения из окружения и прикрывал его, пока все бойцы не оказались в безопасности. Как потом стало известно, боевики потеряли в сражении убитыми и ранеными около 70 человек.

За эту операцию подполковнику Александру Линовичу Стержантову было присвоено звание Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области