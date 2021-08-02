В Тольятти ищут немолодого пропавшего мужчину

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Житель Тольятти, нуждающийся в медицинской помощи, 25.06.2021 около 9.30 часов вышел из дома и до настоящего момента не вернулся.

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Грубова Дмитрия Юрьевича 19.12.1952 г.р., уроженеца Свердловская область, Покровского района, проживающего в городе Тольятти. Мужчина 25.06.2021 около 9.30 часов вышел из дома, расположенного в Центральном районе города Тольятти и до настоящего момента не вернулся.

Самарский гарнизон полиции и другие подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентированы на розыск без вести пропавшего.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 70 лет, славянской внешности, худощавое телосложение, волосы седые средней длины, глаза серого цвета, брови густые дугообразные.

Был одет: кроссовки черные с красными и белыми вставками, спортивные штаны черного цвета вертикальными вставками белого цвета, футболка голубого цвета, спортивная куртка красного цвета с горизонтальной вставкой черного цвета.

Особые предметы: на обеих кистях рук белые пятна.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или телефонам: 8(8482)93-47-50, 8-(8482)93-47-34, 89171223834 или по телефону 112. Конфиденциальность гарантирована.