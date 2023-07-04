В Тольятти День семьи, любви и верности будут праздновать три дня на 11 площадках

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Для жителей (0+) проведут концерты и спортивные праздники в рамках городского социокультурного проекта “Арт-среда -2023”. Их организуют на 11 уличных площадках, расположенных во всех трех районах. Начало всех мероприятий намечено на 18.00. Праздничные мероприятия пройдут 5,6 и 8 июля.

В Автозаводском районе 5 июля состоится сразу несколько событий. На площадке по адресу бульвар Королева, 13 пройдет спортивный праздник. В сквере имени Жилкина рядом с библиотекой организуют интерактивную площадку “Свободная среда”. На бульваре Курчатова, 6, что в четвертом жилом квартале, жителей развлекут концертной программой. Также на двух территориях - на бульваре Гая, 22 в районе “пятака” и в сквере семейного отдыха 20-го жилого квартала состоится интерактив “Летний позитив”. 6 июля в “новом городе” пройдет единственное мероприятие - концертно-развлекательная программа в сквере на бульваре Луначарского.

В Центральном районе отмечать праздник будут 5 июля на двух площадках: на Площади Искусств пройдет концертная программа, а на площадке по ул. Баныкина, 26 - спортивное мероприятие.

В Комсомольском районе жителей приглашают 5 июля в Эко-Парк Шлюзовой, где организуют культурно-развлекательную интерактивную программу. Восьмого июля праздничные мероприятия проведут в микрорайоне Поволжский на Площади Денисова и в сквере у ДЦ “Русич” на ул. Носова, 10, пишет Сова.

Фото: администрация Тольятти