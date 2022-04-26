В Токио изобрели робота, который чистит банан за три минуты

153

Думаете почистить банан легко? Как бы не так! Это очень сложный и деликатный процесс, результат которого зависит от многих факторов. Когда мы очищаем банан от кожуры, мозг принимает ряд мгновенных решений, исходя из формы банана, его размера и степени зрелости, пишет iphones.ru.

После долгих экспериментов команде Токийского университета удалось создать машину, которая не хуже человека справляется с чисткой этого фрукта. Весь процесс занимает около трёх минут.

Разумеется, учёные не хотели просто создать робота для чистки бананов. Просто именно с помощью этой деликатной процедуры машина учится имитировать человеческие движения.

Робот анализирует свои действия и принимает решения при помощи «сложного имитационного обучения», в процессе которого использовались данные многочисленных демонстраций процесса очистки бананов людьми.

В настоящее время роботу удается идеально очистить банан только в 57% случаев, так что ему еще учиться и учиться.

Создатели продолжают усовершенствовать навыки робота, чтобы повысить его скорость и надежность. Затем его можно будет использовать в отраслях, испытывающих проблемы с нехваткой живой рабочей силы.

Фото: iphones.ru