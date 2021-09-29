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В ТК «Гуд’Ок» в рамках «Поволжских сезонов Александра Васильева» пройдет фотовыставка Backstage 2.0
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В ТК «Гуд’Ок» в рамках «Поволжских сезонов Александра Васильева» пройдет фотовыставка Backstage 2.0

29 сентября 2021 12:28
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В ТК «Гуд’Ок» в рамках «Поволжских сезонов Александра Васильева» пройдет фотовыставка Backstage 2.0

Этой осенью, ТК «Гуд’Ок» станет одной из центральных площадок XX фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». С 1 по 14 октября в рамках фестиваля, в двух галереях ТК «Гуд’Ок» будет представлена фотовыставка «Backstage 2.0. Модная фотография и история Фестиваля в лицах». Экспозиция доступна для посетителей каждый день с 10:00 до 22:00.

В экспозиции выставки представлены фотографии самых ярких моментов фестивалей прошлых лет. Посетители смогут не только оценить, как менялась мода последние два десятилетия, но и увидеть, как трансформировалась fashion-фотография. Модная фотография, как одно из направлений искусства фиксирует стиль и настроения эпохи, передает атмосферу и идеалы времени. Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» является традиционным ежегодным событием и проходит в Самаре с 2001 года. Исключением стал прошлый год, когда в связи с эпидограничениями было принято решение перенести юбилейный фестиваль на сентябрь 2021-го.

Тема фестиваля «Ответственная мода» за это время только усилила свою актуальность. Одновременно все стали меньше гнаться за брендами и больше думать о глобальных вещах, таких как здоровье планеты. Для покупателя стало важно, насколько чист в экологическом плане материал, из которого изготовлена вещь и какие масштабы ущерба природе наносит ее производство. И мировые и локальные бренды пересмотрели свою политику в сторону экомоды. Финал конкурса молодых дизайнеров пройдет 8 октября на сцене Театра оперы и балета. 

После финального шоу, у самарцев будет возможность не только увидеть представленные на показе коллекции, но и примерить и приобрести понравившееся вещи. 9 и 10 октября на площадке ТК «Гуд’Ок» разместится шоу-рум Поволжских сезонов - V`SEASONS. Здесь будет представлена одежда российских дизайнеров, в том числе местных. 

На 9 октября организаторы запланировали творческую встречу с Александром Васильевым, билеты на которую можно приобрести с 1 октября в кассе Исторического парка «Россия - Моя история» в ТК «Гуд’Ок», где пройдет мероприятие.

При посещении ТК «Гуд’Ок» просят надевать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. 

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Теги: Мероприятия

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