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В Telegram злоумышленники могут рассылать вирусы под видом фотографий

20 октября 2024 20:51
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Мошенники отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их.

В мессенджере Telegram злоумышленники могут рассылать вирусы под видом фотографий. Об этом 19 октября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишут "Известия".

Уточняется, что мошенники отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Файлы подписаны как изображения, но имеют расширение APK.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — пояснили правоохранители в Telegram-канале управления.

В ведомстве призвали в случае получения такого сообщения ни в коем случае не скачивать файл, передает «Газета.Ru».

 

Фото:   Вестник Киберполиции России / Telegram

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