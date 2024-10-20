В Telegram злоумышленники могут рассылать вирусы под видом фотографий

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В мессенджере Telegram злоумышленники могут рассылать вирусы под видом фотографий. Об этом 19 октября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишут "Известия".

Уточняется, что мошенники отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Файлы подписаны как изображения, но имеют расширение APK.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — пояснили правоохранители в Telegram-канале управления.

В ведомстве призвали в случае получения такого сообщения ни в коем случае не скачивать файл, передает «Газета.Ru».

Фото: Вестник Киберполиции России / Telegram