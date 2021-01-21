В телеграм-сообществе Самарского штаба Алексея Навального опубликовали призыв выйти на акцию 23 января

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В телеграм-сообществе Самарского штаба Алексея Навального опубликовали призыв выйти 23 января в 14:00 на улицу и ничего не бояться. Сторонники наиболее заметного оппозиционного политика собираются «гулять», как заявлено в объявлении, от площади Героев 21 армии до площади Славы.

Шествие не является согласованным.

В комментариях к объявлению люди жалели, что акции не будет в Тольятти, и шутили на тему того, что непонятно еще, что лучше: сесть на двое суток за участие в несанкционированной акции или платить за это же штраф при зарплате в 9 000 рублей. Один из участников дискуссии отметил, что если его арестуют, он пропустит экзамен.

На вопрос о предполагаемом количестве участников кто-то ответил: «тащ майор, ну вы эт самое на месте всё увидите» (орфография сохранена).

В целом настрой у сторонников Алексея Навального решительный. Люди собираются идти, и их мало волнует, что акцию, похоже, никто даже не пытается согласовать.

Конечно, трудности у сторонников Алексея Навального почти наверняка будут. Хотя бы потому, что на помощь «товарищу майору» придет «Генерал Снегопад». Более известный «Генерал Мороз», судя по прогнозу на Gismeteo, к 23 числу все-таки отступит, пишет Засекин.