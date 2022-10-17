В Татарстане состоялось награждение участников VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершении мероприятия состоялось совместное фотографирование на добрую память.
Воспитанники детского сада ознакомились с работой кинологов УФСИН СО
Знание географии мира необходимы для расширения кругозора, общей эрудиции и культуры человека.
«Уроки тетушки Совы»: СОУНБ приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии
«Сегодня дети – завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.
«Кино – детям»: торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт сегодня в Самаре в КРЦ «Звезда»
16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Лидия Рогожинская поздравила победителей и призеров летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
По информации министерства социально-демографической и семейной политики, данную меру соцподдержки уже получили 110 семей региона.
В регионе отдельные категории граждан получат по 145 тысяч рублей на проведение газа в дома
Знак общественного признания «Во славу отцовства» в этом году получили 25 лауреатов.
В Сызрани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню отца
Команда побеждает в волжском дерби благодаря мячам Чудина и Палиенко.
ФК «Акрон» одержал победу в Ульяновске
С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.
Платить телефоном по QR-коду Сбера теперь могут и клиенты Альфа-Банка
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.06
-0.43
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Татарстане состоялось награждение участников VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022»

17 октября 2022 12:45
174
В Татарстане состоялось награждение участников VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022»

15 октября 2022 года в Нижнекамске (Республика Татарстан) на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина завершилась VI Спартакиада окружных кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022».

За два дня Спартакиады ребята продемонстрировали навыки и умения в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. В первый день кадеты соревновались в строевой и силовой подготовке, легкоатлетических дисциплинах. Ребят проверяли на знания воинских уставов и военной истории России. Участники соревнований написали сочинение и прошли комплексное тестирование в формате ГИА (государственной итоговой аттестации). Второй день определил лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Завершилась Спартакиада марш-броском на пять километров.

Кадетам есть чем гордиться: ребята продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку, установили новые рекорды в спортивных и военно-прикладных дисциплинах. Но самое главное – обрели опыт работы в команде и новых друзей.

С успешным выступлением на Спартакиаде участников поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«Сегодня на нашем мероприятии собрались лучшие представители своих кадетских корпусов. А это значит, что вы уже все победители. Конечно, Спартакиада – это, прежде всего, соревновательный процесс, но вместе с этим это объединяющее мероприятие. Здесь вы общаетесь, находите новых друзей, а главное – здесь формируется Приволжское кадетское братство», – подчеркнул заместитель полпреда.

На церемонии открытия Спартакиады Олег Машковцев отметил важность и востребованность кадетского образования в России: «Воспитание настоящих патриотов в текущей ситуации, когда сама история проверяет каждого человека на прочность – это ключевая задача нашего государства».

Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – важное направление в деятельности Правительства Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, которому уделяет большое внимание Губернатор Дмитрий Азаров. Глава 63 региона отмечал, что образование как открытая социальная система не может функционировать вне событий, происходящих в нашей стране и обществе. Поэтому формирование национально-культурного самосознания у каждого гражданина с самого юного возраста сегодня является особенно актуальным. Так, в Самарской области проводятся патриотические смены военно-исторического лагеря «Страна героев» на базе молодежного центра «Лесная сказка» для воспитанников 215 военно-спортивных клубов региона. Военно-патриотические клубы Самарской области 4 года подряд становятся победителями в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» общественного проекта Приволжского Федерального округа  «Герои Отечества». Также в регионе действуют 639 юнармейских отрядов. А с этого года начал работать военно-патриотический центр «Авангард». За весенне-летний период для 500 обучающихся в нем ребят были организованы учебные сборы по основам военной службы. Почти в каждом учреждении Самарской области есть уголок истории: истории школы, истории поселка, истории Героя. 75% образовательных учреждений региона имеют сертифицированные музеи, 16% организаций – оборудованные музейные комнаты или уголки. С сентября 2022 года в школах региона реализуется федеральный проект «Разговоры о важном», каждый понедельник до начала учебных занятий проводится церемония поднятия или выноса Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации.

Исполнением Государственного гимна Российской Федерации завершилась и церемония закрытия VI Спартакиады окружных кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022».

Победителям и призерам во всех конкурсных дисциплинах были вручены дипломы, медали и кубки, а также памятные подарки.

В итоге победителями соревнований по сумме всех конкурсов и состязаний стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г.Старикова, второе место заняла команда Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени Генерала Армии В.Ф.Маргелова, третье – поделили воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов, набравшие одинаковое количество баллов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
216
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
532
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
547
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1098
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
5748
Весь список