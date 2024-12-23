В Татарстане отменили режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

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Глава Татарстана Рустам Минниханов отменил режим ЧС, введенный после атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань, об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Режим ЧС в Татарстане, введенный из-за атаки БПЛА, отменен распоряжением Минниханова от 23 декабря", – говорится в сообщении.

Атака беспилотников на столицу Татарстана произошла 21 декабря. В результате атаки оказались повреждены несколько жилых домов, в том числе самое высокое жилое здание города – 37-этажный ЖК "Лазурные небеса". Один из беспилотников пытался атаковать промышленное предприятие, но безуспешно.

Всего было зафиксировано восемь прилетов БПЛА. В результате случившегося погибших и пострадавших нет, пишет Смотрим.