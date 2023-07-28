В Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них — иностранцы

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В Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них - иностранные граждане, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, сообщает РИА Новости.

"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека", - сказала Авдонина журналистам.

Авдонина уточнила, что общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах составляет 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, 80% вакцинированы.

Замглавы регионального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что имеющиеся риски "в целом, управляемы".

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