В ТАСС прошла пресс-конференция «Самара – время нового: 5 культурных явлений, которые нельзя пропустить»

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В пресс-центре ТАСС в Москве прошла пресс-конференция «Самара – время нового: 5 культурных явлений, которые нельзя пропустить». Журналистам рассказали о завершении строительства филиала Третьяковской галереи в Самаре, программе фестиваля набережных «ВолгаФест», премьере балета «Дон Кихот» в Самарском театре оперы и балета, фестивале «Шостакович. ХХ век» и Грушинском фестивале.

Пресс-конференцию открыла министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Она отметила, что в Самаре сложилась уникальная ситуация: разнообразие культурных проектов и инициатив дополняет комфортная и качественная инфраструктура, которая появилась во многом благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Развитие культуры – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За последние годы Самара стала важной точкой российского событийного туризма. «В Самаре благодаря уникальному сочетанию природы и активного города-миллионника возникли замечательные самобытные и современные проекты. Очень часто они обращены к Волге, как к главной константе, определяющей самарскую идентичность», - подчеркнула Татьяна Мрдуляш.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что уже в сентябре этого года запланировано техническое открытие здания бывшей Фабрики-кухни, где расположится филиал Третьяковской галереи в Самаре. Выставочные площади реконструированного здания составят 2000 квадратных метров. Также в филиале будет создано пространство для проведения показов и обучающих программ, мультимедиа-центр, кафе и ресторан. Отдельное внимание уделено благоустройству прилегающей территории.

Также Зельфира Трегулова рассказала о выставочных планах филиала и уже реализованных проектах: «Мы будем опираться на местное культурное сообщество, чтобы быть своими, а не «Большим братом», приземлившимся в этой точке города. За последние несколько месяцев мы сделали три замечательных проекта: выставку Анны Голубкиной в Музее модерна, выставку «Передовой отряд» в Самарском областном художественном музее, которая впервые представила уникальное собрание авангарда музея, выставку «Художники у станка» в галерее «Виктория» из собрания Третьяковской галереи».

Продюсер фестиваля набережных «ВолгаФест» Михаил Савченко рассказал о том, что пятый юбилейный фестиваль пройдет с 7 по 20 июня этого года. Новинкой в этом году станет фестивальный городок, в котором откроют свои представительства другие поволжские города, среди которых Казань и Нижний Новгород. Также на «ВолгаФесте» создадут 10 масштабных паблик-арт объектов, несколько из них будут представлять фестиваль на набережных других городов региона. Для проведения музыкальной программы возведут несколько сцен, одну из которых разместят на воде. На фестивале будет идти театральное действо, придуманное специально для самарской набережной. Готовится масштабная образовательная программа, пройдут гастрономическая и сувенирная ярмарки.

Центральным событием станет переход Волги по канату, запланированный на 19 июня. «Для самарца перейти Волгу зимой – традиция, но перейти реку летом – это новая история, для которой будет специально создано канатное сооружение. Мы нашли смелого австрийского канатоходца, который готов к этому беспрецедентному действу», - пояснил Михаил Савченко.

Главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета Юрий Бурлака раскрыл подробности главной премьеры нового сезона театра – балета «Дон Кихот». Великий классический балет на музыку Людвига Минкуса за 140 лет был показан на сцене Большого театра почти тысячу раз. Среди балетов Мариуса Петипа «Дон Кихот» - один из самых известных и любимых публикой.

В Самарском театре оперы и балета он будет восстановлен с использованием современных технологий. В оформлении балета использованы оригинальные эскизы художников Серебряного века Александра Головина и Константина Коровина. Постановка будет поистине масштабной: планируется изготовить более 350 костюмов. Премьера запланирована на декабрь.

«Самара – жемчужина провинциального модерна. Мне как балетмейстеру-реставратору, захотелось сделать что-то связанное с этой эпохой Самары. С одной стороны – это эпоха дореволюционного модерна, с другой – присутствие Большого театра в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, - рассказал Юрий Бурлака. - Идея переросла в проект – балет «Дон Кихот», который был поставлен в 1869 году на сцене Большого театра великим балетмейстером Мариусом Петипа на музыку Людвига Минкуса и возродился в новом художественном решении, актуальном для сегодняшнего дня. Этот балет был прорывом тогда, и я думаю, что в наши дни это тоже будет прорыв. Ретро-балет в новом современном звучании. Художественная составляющая должна покорить современного зрителя».

Сопредседатель художественного совета фестиваля «Шостакович. ХХ век», музыкальный продюсер и куратор Алексей Трифонов рассказал о фестивале, который пройдет в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября. Задача фестиваля – рассмотреть фигуру Шостаковича в контексте его взаимодействия с зарубежной и российской музыкальной культурой. Показать, как формировался его музыкальный язык, кто на него оказывал влияние, и на кого он влиял сам.

Важный принцип фестиваля – мультижанровость. На разных площадках Самары и Тольятти запланированы симфонические программы, оперы и балеты на музыку Шостаковича, концерты, связанные с музыкой для кино и драматического театра, камерная музыка. В концертах будет уделено большое внимание творчеству других композиторов XX века, показать их диалог с творчеством Шостаковича. Партнером фестиваля станет Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес».

В рамках фестиваля пройдет большая научная конференция, посвященная историко-культурным вопросам жизни и творчества Шостаковича, его творческим контактам и влиянию на культуру ХХ века.

Формируя программу фестиваля, организаторы задумались о расширении аудитории слушателей, чтобы на фестиваль пришли и те, кто ранее считал, что классическая музыка не для них. По их словам, они специально отбирают произведения, которые эмоционально могут достичь души любого человека.

Подводя итоги пресс-конференции, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш назвала несколько событий, которые стоит посетить в мае: «На майских праздниках в Самару стоит ехать, чтобы насладиться волжским гедонизмом, а также посетить выставку искусства авангарда «Передовой отряд», созданную совместно кураторами Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея. Она продлится до 23 мая. 1 мая в Тольятти в Парке истории техники им К.Г. Сахарова откроется масштабная интерактивная выставка «Дорога истории – наша Победа», которую я особенно рекомендую посмотреть семьям с детьми».