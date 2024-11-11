В Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие

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В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.

На мероприятии присутствовали Глава г.о.Сызрани Сергей Евгеньевич Володченков, Председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Викторович Митко, Сызранский транспортный прокурор Константин Александрович Аксенов, заместитель председателя Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Николаевич Крупеня, сотрудники и ветераны транспортной полиции Сызрани.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав линейного отдела за добросовестную службу.

Память погибших сотрудников и ветеранов почтили минутой молчания.

Поздравления начались с вручения грамот и подарков участникам Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». От Общественного совета при Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте юные участники получили грамоты и подарки за проявленные творческие способности.

Затем наиболее отличившимся сотрудникам Сызранского линейного отдела были вручены ведомственные награды и благодарности.

Приглашенные гости также поздравили полицейских с праздником, поблагодарили за эффективную работу по обеспечению безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте