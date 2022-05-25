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В Сызрани соревновались специалисты газодымозащитной службы

25 мая 2022 12:22
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В Сызрани соревновались специалисты газодымозащитной службы

В Сызрани состоялись соревнования среди сотрудников газодымозащитной службы, проводимые в рамках смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона» в 2022 году.

Звено ГДЗС — сформированная на пожаре группа газодымозащитников, объединенная поставленной боевой задачей и единым руководством. Газодымозащитники выполняют сложную работу в непригодной для дыхания среде, проводят разведку в горящих зданиях и эвакуируют оттуда людей. Поэтому совершенствованию профессиональных навыков сотрудников пожарно-спасательных подразделений уделяется особое внимание. С этой целью и проводятся подобные соревнования.

 Участники состязаний проявили командный дух, профессионально и слаженно отработали все cлужебные задачи в непригодной для дыхания среде.

По итогам соревнований первое место заняла команда 85 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда. Второе место досталось команде МБУ «Аварийно-спасательной служба» г.о. Сызрань. Третье место в упорной борьбе завоевала команда 96 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда.

Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей грамотами и кубком за первое место.

Теги: МЧС

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