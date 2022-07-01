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В Сызрани провели пожарно-тактическое учение в пансионате для ветеранов труда

1 июля 2022 09:56
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В Сызрани провели пожарно-тактическое учение в пансионате для ветеранов труда

В целях совершенствования знаний и умений личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей, пожарно-спасательные отряды Главного управления регулярно проводят пожарно-тактические учения (ПТУ).

Учения проходят как на объектах с массовым пребыванием людей, так и на социально-значимых.

На днях ПТУ прошло в сызранском пансионате для ветеранов труда. Его целью являлась отработка взаимодействия администрации и персонала пансионата с подразделениями 7 пожарно-спасательного отряда и службами жизнеобеспечения города при тушении пожара и эвакуации людей.

Учения включали в себя выполнение действий по ликвидации условного пожара, отработку слаженных действий по эвакуации людей и оказания первой помощи пострадавшим.

По замыслу ПТУ пожар произошел в ночное время в результате короткого замыкания в библиотеке на втором этаже основного корпуса. Его площадь составила 40 м2.

В результате совместных действий администрации объекта и прибывших подразделений 7 отряда из здания были эвакуированы 92 человека. Звеном газодымозащитной службы спасен 1 человек. Для организации спасения, эвакуации и тушения пожара было организовано 6 звеньев ГДЗС.

Всего в учениях было задействовано 4 единицы техники и 37 человек личного состава сызранского пожарно-спасательного гарнизона.

Теги: МЧС

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