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В Сызрани проведены пожарно-тактические учения в здании школы

14 августа 2024 09:44
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В Сызрани проведены пожарно-тактические учения в здании школы

По тактическому замыслу учений, в результате замыкания электропроводки произошло загорание в учительской на первом этаже школы. Возникло сильное задымление на первом и втором этажах, создалась угроза распространения огня на соседние помещения, а также на второй этаж. Все люди из здания эвакуированы.

Площадь условного пожара составила 47,9 квадратных метров.

В ходе учений администрацией школы было отработана эвакуация детей и работников. Все цели, стоявшие перед подразделениями пожарной охраны МЧС России, были достигнуты, основные задачи успешно выполнены. 

Теги: МЧС

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