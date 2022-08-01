В Сызрани прошли соревнования Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный»

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На стадионе в Сызрани проведены региональные соревнования среди учащихся Самарской области VIII Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный». Мероприятие прошло под руководством Главного управления МЧС России по Самарской области при непосредственном участии Самарского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Самарского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Цель соревнования направлена на формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни.

Возраст участников соревнований составил от 13 до 16 лет.

Соревнования делились на прохождение двух видов состязаний: полоса препятствий и пожарная эстафета.

На пожарной эстафете ребятам предстояло на время облачиться в боевую одежду пожарного, перенести пожарно-техническое вооружение, продемонстрировать вязку двойной спасательной петли и поразить мишень из пожарного ствола, а на полосе препятствий с пожарным стволом преодолеть забор и собрать с помощью разветвления рукавную линию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО