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В Сызрани, подлежащие сносу бараки, оградили только после вмешательства судебных приставов

17 марта 2021 09:06
80
Согласно решению суда,  во избежание негативных последствий, администрации Сызрани  необходимо было огородить подлежащие сносу бараки.

Согласно решению суда,  во избежание негативных последствий, администрации Сызрани  необходимо было огородить подлежащие сносу бараки. Однако ограждение вокруг расселенных домов появилось лишь после принятия мер судебными приставами.

Несколько домов в городе стали непригодны для жизни и нахождение в них могло привести к опасным последствиям. Жильцов аварийных помещений расселили. Дома были признаны подлежащими сносу. Но до момента сноса данные строения не перестали представлять угрозу и могли стать объектом интереса несовершеннолетних и бомжей, что могло бы привести к возникновению негативных последствий для здоровья данных лиц, а также стать причиной возникновения пожароопасной ситуации.

Суд Сызрани обязал горадминистрацию принять меры к ограничению доступа к расселенным  домам и установить ограждения в границах земельных участков, прилегающих к аварийным постройкам. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник был предупрежден о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В результате принятых мер требования судебного решения были исполнены. Ограждения на земельных участках, прилегающих к подлежащим сносу баракам, были установлены. Доступ к расселенным многоквартирным домам ограничен, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП СО

 

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