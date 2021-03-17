В Сызрани, подлежащие сносу бараки, оградили только после вмешательства судебных приставов

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Согласно решению суда, во избежание негативных последствий, администрации Сызрани необходимо было огородить подлежащие сносу бараки. Однако ограждение вокруг расселенных домов появилось лишь после принятия мер судебными приставами.

Несколько домов в городе стали непригодны для жизни и нахождение в них могло привести к опасным последствиям. Жильцов аварийных помещений расселили. Дома были признаны подлежащими сносу. Но до момента сноса данные строения не перестали представлять угрозу и могли стать объектом интереса несовершеннолетних и бомжей, что могло бы привести к возникновению негативных последствий для здоровья данных лиц, а также стать причиной возникновения пожароопасной ситуации.

Суд Сызрани обязал горадминистрацию принять меры к ограничению доступа к расселенным домам и установить ограждения в границах земельных участков, прилегающих к аварийным постройкам.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник был предупрежден о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В результате принятых мер требования судебного решения были исполнены. Ограждения на земельных участках, прилегающих к подлежащим сносу баракам, были установлены. Доступ к расселенным многоквартирным домам ограничен, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП СО