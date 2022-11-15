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В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь

15 ноября 2022 10:21
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В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь

Пожилые жительницы Сызрани выразили слова благодарности сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Они обратились в местную телерадиокомпанию КТВ-ЛУЧ и рассказали трогательную историю.

По словам женщин, в районе Образцовской площадки в последнее время появилось достаточно много заброшенных дач. В результате пенсионеркам приходилось идти к своим участкам по пустынным переулкам. При этом им неоднократно встречались подозрительные мужчины, после которых на дачах пропадали железные столбы, разрушались кирпичные домики, горели заборы, исчезал урожай.

– Недавно один мужчина даже угрожал мне расправой. Я боялась, плакала и перестала ходить на дачу, хотя всю жизнь занимаюсь ей. Земля-то тянет, на даче отдыхается душой. И тут моя знакомая заметила машину Росгвардии. Из нее вышли сотрудники и рассказали, что патрулируют дачный массив, – рассказала пенсионерка корреспонденту КТВ-ЛУЧ.

Женщины узнали у росгвардейцев график дежурства и стали ходить на дачу под их защитой.

– Росгвардейцы представились нам: прапорщик полиции Иван Памошкин и старший сержант полиции Илья Пызиков. Они такие улыбчивые, доброжелательные. Мы теперь в определенное время идем на дачи, и тут же Илья с Иваном приезжают точно по времени, и нас сопровождают! Если жива буду, то на следующий год опять этих ребят попрошу о защите. Они обещали! – рассказала пенсионерка.

В Сызранском МОВО Росгвардии рассказали, что оба сотрудника по службе характеризуются положительно и в их адрес не раз поступали благодарности местных жителей. Руководство планирует рассмотреть вопрос о поощрении патрульных.

 

Теги: Росгвардия

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