В Сызрани названы команды-призеры Oткрытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту

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На протяжении трех дней спортсмены отрабатывали пять видов технических упражнений, базовыми элементами которых являются практические действия, выполняемые огнеборцами в ходе тушения пожаров и ликвидации ЧС.

Четкости и слаженности действий участников боевого расчета, от которых в немалой степени зависит успешное тушение пожара, способствуют пожарная эстафета и преодоление 100 м полосы с препятствиями.

Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.

После этого вида испытаний места распределились следующим образом:

По 1 группе:

1 место - команда 7 пожарно-спасательного отряда;

2 место - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России;

3 место - команда 3 пожарно-спасательного отряда.

По 2 группе:

1 место - команда ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;

2 место - команда ФГБУ "4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)";

3 место - команда ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)".

Эстафета у мужчин

1 - 7 команда 7 пожарно-спасательного отряда

2 - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России

3 - команда 31 пожарно-спасательного отряда.

По завершении соревнований на стадионе «Центральный» прошло торжественное закрытие Чемпионата. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков наградил призёров и победителей дипломами, медалями, кубками и ценными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО