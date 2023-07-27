В Сызрани названы команды-призеры Oткрытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту

На протяжении трех дней спортсмены отрабатывали пять видов технических упражнений, базовыми элементами которых являются практические действия, выполняемые огнеборцами в ходе тушения пожаров и ликвидации ЧС.
Четкости и слаженности действий участников боевого расчета, от которых в немалой степени зависит успешное тушение пожара, способствуют пожарная эстафета и преодоление 100 м полосы с препятствиями.
Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.
После этого вида испытаний места распределились следующим образом:
По 1 группе:
1 место - команда 7 пожарно-спасательного отряда;
2 место - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России;
3 место - команда 3 пожарно-спасательного отряда.
По 2 группе:
1 место - команда ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;
2 место - команда ФГБУ "4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)";
3 место - команда ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)".
Эстафета у мужчин
1 - 7 команда 7 пожарно-спасательного отряда
2 - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России
3 - команда 31 пожарно-спасательного отряда.
По завершении соревнований на стадионе «Центральный» прошло торжественное закрытие Чемпионата. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков наградил призёров и победителей дипломами, медалями, кубками и ценными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО