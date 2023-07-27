Я нашел ошибку
Главные новости:
Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.
В Сызрани названы команды-призеры Oткрытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту
Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона Крутые Ключи в ученических местах.
Дмитрий Азаров провел выездное совещание на площадке будущей школы в Красноглинском районе
Возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске мужчина похитил и избил девочку
Весь процесс находится на постоянном контроле мэрии и теплоэнергетиков.
В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону 
 За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы.
Более 7 тысяч жителей Ставропольского района получают медпомощь в новых условиях
Ввести объект в эксплуатацию планируется до 15 августа.
Дмитрий Азаров проинспектировал строительство Северного шоссе в Самаре
Лидия Рогожинская поприветствовала участников чемпионата.
На стадионе «Локомотив» прошла торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных сил России по регби-7
Согласно данным следствия, подросток хотел совершить террористический акт не позднее 29 января этого года.
В Москве задержали подростка, который готовил взрыв объекта на газопроводной сети
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.05
-0.04
EUR 99.72
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани названы команды-призеры Oткрытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту

27 июля 2023 20:12
82
Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.

На протяжении трех дней спортсмены отрабатывали пять видов технических упражнений, базовыми элементами которых являются практические действия, выполняемые огнеборцами в ходе тушения пожаров и ликвидации ЧС.

Четкости и слаженности действий участников боевого расчета, от которых в немалой степени зависит успешное тушение пожара, способствуют пожарная эстафета и преодоление 100 м полосы с препятствиями.

Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.

После этого вида испытаний места распределились следующим образом:

По 1 группе:

1 место - команда 7 пожарно-спасательного отряда;

2 место - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России;

3 место - команда 3 пожарно-спасательного отряда.

По 2 группе:

1 место - команда ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;

2 место - команда ФГБУ "4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)";

3 место - команда ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)".

Эстафета у мужчин

1 - 7 команда 7 пожарно-спасательного отряда

2 - команда Специального управления ФПС № 39 МЧС России

3 - команда 31 пожарно-спасательного отряда.

По завершении соревнований на стадионе «Центральный» прошло торжественное закрытие Чемпионата. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков наградил призёров и победителей дипломами, медалями, кубками и ценными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
760
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
236
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
220
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
341
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
1505
Весь список