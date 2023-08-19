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В Сызрани  двойной праздник: финал фестиваля «Серебряные трубы Поволжья» и проходит «Сызранский помидор»

19 августа 2023 21:25
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Жителей и гостей, которые приехали сюда не столько со всей области, но и из других регионов страны, а также Беларуси, поприветствовал Дмитрий Азаров.

В Сызрани – своя атмосфера. В городе двойной праздник. Сегодня – финальный день ХХVII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», а также в 23-й раз проходит «Сызранский помидор».

Жителей и гостей, которые приехали сюда не столько со всей области, но и из других регионов страны, а также Беларуси, поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», которой проходит в 27-й раз, собрал замечательные творческие коллективы. И я горд тем, что такой знаковый для нашей страны фестиваль проходит здесь, на Самарской земле, в Сызрани, - отметил глава региона.

В этом году в фестивале принимают участие творческие коллективы из города Бобруйска (Республика Беларусь) – побратима Сызрани, оркестры из Донецка, Москвы, Московской области, Саратова, Ульяновска и, конечно, Самарской области. Главные события заключительного дня – парад-дефиле участников и гала-концерт с церемонией награждения победителей.

Другой традиционный праздник, который привлекает туристов и является своего рода визитной карточкой города, – «Сызранский помидор».

- Конечно, праздник, который в Сызрани встречают чуть ли не как самый главный, связан с сызранским помидором. Я очень надеюсь, что он традиционно пройдет весело, радушно. Здесь, в Сызрани, умеют встречать гостей, умеют радоваться настоящим объединяющим событиям, - добавил губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров подчеркнул, что жители города ни на один день не забывают о защитниках Отечества, благодаря которым сегодня есть возможность проводить такие всенародные мероприятия под мирным небом.

- Среди наших героев, конечно, много жителей Сызрани. И я благодарю всех вас за поддержку наших бойцов, наших защитников, за заботу о семьях военнослужащих. И сегодня, надеюсь, они тоже будут окружены нашим вниманием, заботой. Спасибо за то, что мы вместе преодолеваем непростые времена и движемся вперед – к нашей уверенной Победе!

Глава региона также проверил место установки стелы «Город трудовой доблести». Ее возведение началось в Кузнецком парке. Фундамент монумента уже готов. Полностью завершить монтаж памятника планируют ко Дню Сызрани, 2 сентября.

Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Сызрани указом Президента РФ Владимира Путина за ее вклад в Великую Победу. Стелу изготовили в Подмоскове, транспортировали частями. Теперь их предстоит собрать воедино – в 25-метровый светящийся монумент.
На нем будет текст указа главы государства, а также предприятия города, героически работавшие для фронта.

Дмитрий Азаров поручил главе города Анатолию Лукиенко проработать окружающее монумент пространство – сейчас оно не выглядит должным образом. Губернатор поставил задачу благоустроить часть примыкающей к скверу улицы Кирова, в том числе позаботиться о внешнем виде жилых домов, которые станут визуальным обрамлением для стелы.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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