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Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
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В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
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В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС

26 декабря 2022 15:26
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В этот день ребятам были вручены более 200 подарочных наборов.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в канун Дня спасателя, в Сызрани для детей сотрудников МЧС России было организовано праздничное мероприятие.

Активное участие в его организации принимали заместитель начальника 7 отряда ФПС ГПС Алексей Викторович Матиевский и председатель ветеранской организации пожарной охраны г. Сызрани Геннадий Викторович Коновалов.

В здании 85 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы ребят встречали Дед Мороз и Снегурочка. Детишки рассказывали Дедушке и его внучке выученные к празднику стихотворения, получая в награду сладкие подарки. Некоторые малыши не справились с волнением, но никто не остался без вкусного угощения от любимых героев новогодних сказок. В этот день ребятам были вручены более 200 подарочных наборов.

В завершение праздника сказочные персонажи поздравили мальчиков и девочек, а также их родителей с наступающим 2023 годом и пожелали им всего самого доброго, радостного и волшебного в новом году.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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