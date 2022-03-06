В связи с ухудшением погодных условий усилено несение службы нарядами ДПС региона

В связи с ухудшением погодных условий, руководством Госавтоинспекции Самарской области организовано усиленное несение службы нарядами ДПС.
Региональная Госавтоинспекции в очередной раз обращается к автовладельцам воздержаться от использования автотранспорта при неблагоприятных погодных условиях.
В ночь с 05 по 06 марта 2022 на участке автодороги "Ташелка-Н.Бинарадка" Ставропольского района и "Бузаевка-Чубовка" Кинельского района в заторовой ситуации оказались десятки автомобилей.
Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района и Кинельского района совместно с коллегами из МЧС и дорожными службами организовали расчистку дороги и оказывали помощь в эвакуации транспортных средств и всех участников дорожного движения.
В настоящее время работы по эвакуации автомобилей и находящихся в них людей завершены. Движение для всех видов транспорта ограничено из-за работы инженерной техники по расчистке проезжих частей на данных участках автодорог.
Региональная Госавтоинспекции призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.
При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
- 8-(846)-333-58-01 - УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
- 8-(846)-288-22-22 - дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;
- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
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