В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи горы» будет временно ограничено движение транспорта

131

28 января 2023 года в поселке Управленческий на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в девятый раз состоится лыжный марафон «Сокольи горы». Мероприятие организовано Департаментом физической культуры и спорта Администрации Самары при поддержке министерства спорта Самарской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия на территории Самары временно ограничат движение транспорта. Данная мера будет действовать с 05:00 до 17:30 28 января 2023 года на автомобильной дороге на кладбище «Лесное» – от лыжной базы ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

С временной схемой ограничения движения транспорта можно также ознакомиться в приложении.

Более подробная информация о лыжном марафоне «Сокольи горы» – на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке.