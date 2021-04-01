В Струковском саду в Самаре просела плитка на дорожках

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Самарский блогер Дмитрий Бегун поделился свежими фото Струковского сада. На них видно, как старейший парк областного центр «пережил» зиму. На снимках запечатлены многочисленные «проседания» тротуарной плитки на пешеходных дорожках.

"Цитата: - Широкие и прямые основные аллеи, благоустроенные спуски, оборудованные лестницы, традиционные цветники в виде клумб, малые архитектурные формы: фонтаны, грот, скамейки, беседки и павильоны – делают этот парк исключительным объектом культуры. Короче, какая культура, такой и парк", - иронизирует автор.

Стоит отметить, что в 2018 году «струкачи» открылись после большого ремонта. Там обновили дорожки и летнюю эстраду, которая не работала несколько лет. Кроме того, там появился скейт-парк. Новое удобное оборудование установили и в шахматном клубе, пишет ТРК Терра.