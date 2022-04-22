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В Струковском саду пройдет акция, посвященная легендарному вальсу Ильи Шатрова «На Сопках Маньчжурии»

22 апреля 2022 14:27
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Самарский муниципальный концертный духовой оркестр исполнит известные и популярные вальсы.

24 апреля в 15.00 в Струковском саду состоится творческая акция, посвященная легендарному вальсу Ильи Шатрова «На Сопках Маньчжурии».

Именно в Самаре, в Струковском саду, 24 апреля 1908 года духовым оркестром под руководством Ильи Шатрова впервые был исполнен легендарный русский вальс «На сопках Маньчжурии». На протяжении многих лет вальс этот является культурным брендом Самары. О популярности мелодии вальса говорит и тот факт, что он есть в репертуаре почти каждого духового оркестра мира.

Самарский муниципальный концертный духовой оркестр (главный дирижер – Марк Коган) исполнит известные и популярные вальсы и, конечно, вальс «На сопках Маньчжурии». Музыка будет звучать около архитектурно-скульптурной композиции «Вальс «На сопках Маньчжурии».

 

Фото:   администрация Самары

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