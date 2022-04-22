В Струковском саду пройдет акция, посвященная легендарному вальсу Ильи Шатрова «На Сопках Маньчжурии»

163

24 апреля в 15.00 в Струковском саду состоится творческая акция, посвященная легендарному вальсу Ильи Шатрова «На Сопках Маньчжурии».

Именно в Самаре, в Струковском саду, 24 апреля 1908 года духовым оркестром под руководством Ильи Шатрова впервые был исполнен легендарный русский вальс «На сопках Маньчжурии». На протяжении многих лет вальс этот является культурным брендом Самары. О популярности мелодии вальса говорит и тот факт, что он есть в репертуаре почти каждого духового оркестра мира.

Самарский муниципальный концертный духовой оркестр (главный дирижер – Марк Коган) исполнит известные и популярные вальсы и, конечно, вальс «На сопках Маньчжурии». Музыка будет звучать около архитектурно-скульптурной композиции «Вальс «На сопках Маньчжурии».

Фото: администрация Самары