В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»

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В субботу, 4 июня, в Струковском саду Самары состоится XXVII фестиваль журналистики «Пресса-2022». В этом году он посвящен Году культурного наследия народов России, который утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным.

Начало работа площадок в 10.00, окончание – в 15.00. Организатор фестиваля - Самарская областная организация Союза журналистов России при поддержке Администрации городского округа Самара.

Фестиваль стал традиционным, любимым мероприятием жителей Самары. Ежегодно в рамках Фестиваля свои площадки представляют более двух десятков средств массовой информации.

В этом году в мероприятии примут участие более 30-ти СМИ города и области. Это газеты, телерадиокомпании и сетевые издания. Участниками фестиваля также станут ведомственные и студенческие СМИ.

Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, розыгрыши призов, благотворительные акции, мастер-классы, полевая кухня и многое другое.

Завершается фестиваль уже по традиции награждением СМИ-победителей и лауреатов.