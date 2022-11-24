В строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева состоялась  акция, посвященная Дню призывника

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Гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню призывника, состоялась в строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева.

Гостей мероприятия ждала насыщенная программа – демонстрация военного вооружения, разбора и сборки автоматов, торжественный концерт, а также слова напутствия будущим защитникам Отечества от приглашенных ветеранов силовых ведомств.

Главное управление МЧС России по Самарской области на мероприятии представил председатель Совета ветеранов Главного управления, генерал-майор в отставке,- Николай Лаврентьевич Солдатов, являющийся кавалером орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2 и 3 степени. За его плечами многолетняя образцовая служба в вооруженных силах и огромный жизненный опыт.

Николай Лаврентьевич пожелал будущим военнослужащим - срочникам крепкого здоровья, успехов в освоении военного дела, умения стойко переносить все тяготы армейской службы, быть достойными сынами нашей Родины.

В завершение мероприятия директор колледжа Владимир Иванович Бочков вручил Николаю Лаврентьевичу благодарность за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения.

Фото: ГУ МЧС СО