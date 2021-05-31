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В стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный самарскими школьниками

31 мая 2021 15:29
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Школьники успешно запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник. 

В Самарской области состоялось уникальное событие: в стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный школьниками. Совместный проект двух технопарков – «Жигулевская долина» и детского технопарка «Кванториум-63 регион» – стал пилотной версией всероссийской программы, к которой в ближайшее время присоединятся еще 15 команд из других регионов страны. Проект реализуется созданным по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Научно-образовательным центром мирового уровня (НОЦ) по аэрокосмическому треку, а также при содействии первой детской Академии Лидеров «Маленькие лидеры страны». 

Кванторианцы 63-го региона собирали летательный аппарат, оснастив его высокоточными датчиками, по современному стандарту малых космических аппаратов CubeSat, с экипажем на борту. Юные испытатели провели эксперимент на насекомых в условиях стратосферы, дистанционное зондирование земли и сбор метеорологических данных. Создание возможностей для реализации способностей талантливой молодежи – часть стратегии лидерства Главы региона. 

«Такие проекты позволяют приобщиться к глобальной теме развития космоса. Три дня мы в команде из 8 человек работали над проектом «Жигулевский квант», и сегодня запустили его в стратосферу. У каждого была своя задача. Одна из них заключается в том, чтобы проверить выживаемость данных мух в условиях, приближенных к космическим. А также проверить, хватит ли им нашей системы жизнеобеспечения», – пояснил ученик «Кванториум-63регион» Артемий Соловьёв.

 «Для нас очень важно было начать в Самарской области – в самой космической области, где разрабатываются и изготавливаются ключевые элементы космической техники. Мы надеемся этой программой подготовить ребят к созданию собственных спутников в дальнейшем. Сегодня ребята не только справились, но и сделали даже больше, чем мы рассчитывали – оснастили спутник камерой зондирования земли», – рассказал руководитель проекта «Стратосферный спутник» Денис Ефремов.

«Программа «Стратосферный спутник» позволяет ребятам прикоснуться к самым современным технологиям исследования Земли, создать собственное изделие для решения конкретных исследовательских задач. Я уверена, что работа в рамках проекта поможет ребятам сформировать новые технологические компетенции, понять принципы использования различных технологий в решении конкретных задач. Наш проект формирует сообщество технологических энтузиастов – людей, которые пробуют или уже умеют создавать изделия своими руками, готовы обмениваться опытом и придумывать новые инициативы, чтобы черпать в них вдохновение. Именно на это направлен нацпроект «Образование», – подчеркнула руководитель тольяттинского филиала детского технопарка «Кванториум-63 регион» Мария Лазарева.

«Наверное, это самый короткий стартап в моей жизни: за три дня ребята собрали уникальную платформу, – поделился директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. – Запуск состоялся, и всё прошло нормально. Проект был поддержан Губернатором и Правительством региона и делается в рамках программы Роскосмоса. Обширная коллаборация энтузиастов – детского технопарка, «Жигулевской долины», поисковой команды «Партизаны 4х4» позволила оперативно и качественно отработать все пункты страто-миссии. Мы сейчас ведём переговоры со «Стратонавтикой», чтобы организовать в последующем в конце 2021 – начале 2022 года трек для школ региона, а, может быть, и для всего Поволжья».

Стратосферный спутник, созданный воспитанниками «Кванториум-63 регион», достиг высоты почти 27 тысяч метров над землёй и благополучно приземлился в расчётной точке.

Теги: «Стратосферный спутник» вернули на Землю успешно запустили

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