В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023".

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Киберспорт - состязания на стыке спорта, технологий, инноваций и образования.

Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами для разработки новых интересных форматов, среди критериев отбора: WOW-эффект, смотрибельность, объективность, возможность участия людей с особенностями развития.

Два года назад Самара поставила официальный рекорд России по количество участников в дисциплине FIFA (симулятор футбола) и привлекла более 300 команд-участников, а в мае этого года состоялся Кубок Губернатора, где суммарно участвовало более 5 тысяч школьников и студентов.