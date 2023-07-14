В Средневолжском линейном управлении подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года

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В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте под председательством начальника линейного управления полковника полиции Руслана Пантелеева прошло совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник полиции Дмитрий Кизилов, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, руководители служб и подразделений Средневолжского линейного управления.

За 2023 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано почти 3 000 обращений, заявлений и иной информации о преступлениях, правонарушениях и противоправных действиях. Из них поставлено на учет более 500 преступлений. В настоящее время раскрыто 277 преступлений, к уголовной ответственности привлечено более 200 лиц. Благодаря профилактической работе на территории обслуживания не допущено тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

За отчетный период сотрудниками самарской транспортной полиции выявлены 113 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За первое полугодие 2023 год количество выявленных административных правонарушений составило 6 тысяч фактов.

Сотрудниками водной полиции за отчетный период проведено более 100 рейдов, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов. У правонарушителей изъято более 1800 голов рыбы и раков. Сумма причиненного ущерба составила около 2 760 000 рублей. По итогам проведенных мероприятий возбуждено 100 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», а также составлено 415 административных протоколов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

В ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте