В среднем россияне считают себя старыми в 70,7 года

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По данным исследования, опубликованного в научном журнале «Народонаселение», россияне считают себя старыми в 70,7 года, выяснили учёные МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Как сообщает РБК, в ходе опроса россиянам задавали вопрос о том, в каком возрасте наступает старость у мужчин и женщин.

Так, большинство респондентов сочли, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. При этом представительницы прекрасного пола считают, что старость приходит в 71,8 года, а мужчины полагают, что в 69,3 года.

При этом 21% опрошенных относит себя к пожилым, притом что половина из респондентов не достигли того возраста, который они считают границей старости.