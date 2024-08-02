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В среднем россияне готовы платить по ипотеке порядка 40 000 рублей в месяц

2 августа 2024 12:58
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В среднем россияне готовы платить по ипотеке порядка 40 000 рублей в месяц

Авито Работа и Авито Недвижимость опросили более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они относятся к ипотеке в 2024 году. Результаты показали, что в среднем россияне готовы ежемесячно платить или уже выплачивают сумму около 40 000 рублей по ипотечному кредиту. Кроме того, 24% респондентов имели опыт использования ипотеки, а 28% рассматривают возможность её оформления в будущем. Интересно, что часть работающих россиян получают поддержку работодателя при оформлении ипотеки.

В ходе опроса 21% респондентов рассказали, какие инструменты поддержки работодателя в получении ипотеки есть в их компаниях. Еще 15% сообщили, что не уверены в том, какие конкретно меры в этом направлении предпринимает их работодатель, а 7% отметили, что их формат занятости не подразумевает такие возможности (например, если они работают на фрилансе). Среди наиболее распространенных мер поддержки со стороны компании-нанимателя работающие россияне отмечали предоставление беспроцентного или низкопроцентного займа на покупку жилья, компенсацию части процентной ставки по ипотеке, оказание помощи в сборе документов или оформлении ипотеки, предоставление возможности льготной ипотеки для сотрудников (например, IT-ипотеки), консультации при поиске жилья, например, через партнерство с агентствами недвижимости. Некоторые респонденты отметили, что их работодатель предоставляет субсидии на первоначальный взнос по ипотеке, организует внутреннюю программу ипотечного кредитования и программы обучения финансовой грамотности и/или инвестированию в недвижимость.
 
 Больше всего готовы платить за ипотеку представители автомобильного бизнеса (около 79 тыс. рублей в месяц), маркетинга, рекламы и PR (75 тыс. рублей), IT и телекоммуникации (54 тыс. рублей), а также онлайн-торговли (51 тыс. рублей).


 Среди россиян, которые брали или планируют взять ипотеку, 37% отметили, что готовы ежемесячно выплачивать или уже выплачивают в пользу ипотечного кредита до 20 тыс. рублей. 32% имеют возможность платить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а 11% отметили, что для них вполне комфортной суммой является от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Еще 5% россиян готовы отдавать от 60 тыс. до 80 тыс. рублей ежемесячно, 3% — от 80 тыс. до 100 тыс.рублей, 6% — более 100 тыс. рублей в месяц.

 

Среди россиян, которые брали или планируют взять ипотеку, 43% опрошенных поделились, что попадают под условия льготной ипотеки. Из них 26% — только собираются ей воспользоваться, причем чаще других возрастных групп этот вариант встречался у молодежи 18-24 года (43%) и 25-34 года (33%). А еще 17% респондентов уже воспользовались данным видом ипотеки и выплачивают ее сейчас.

Теги: Опрос

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