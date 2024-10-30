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В среднем россияне брали отпуск за свой счет на срок до 13 дней

30 октября 2024 10:00
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в среднем россияне брали отпуск за свой счет на срок до 13 дней

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, брали ли они неоплачиваемый отпуск на работе, а также — как часто и по каким причинам делали это. Половина опрошенных сообщили, что хотя бы раз брали отпуск за свой счет, причем 18% россиян брали его один раз, а 32% — несколько раз за свою карьеру. В среднем, максимальный срок, на который опрошенные брали отпуск за свой счет, составил около 13 дней.

Чаще всего (35%) респонденты берут за свой счет кратковременные отпуска — от 1 до 3 дней. Отпуск от 4 до 7 дней — второй по популярности среди опрошенных (32%), отдыхавших за свой счет. Чуть реже (25%) россияне брали отпуск за собственный счет от 8 до 14 дней, а в каждом десятом случае такой отпуск длился от 15 до 30 дней.

Анализируя выборки по полу, исследование показало, что женщины чаще берут краткосрочные неоплачиваемые отпуска на 1–3 дня: таких среди них оказалось 38%, в то время как среди мужчин этот показатель составил 32%. Мужчины же чаще склонны брать отпуска продолжительностью до 1 недели (4–7 дней) — об этом рассказали 36% мужчин против 30% женщин.

Основной причиной, по которой респонденты уходили в отпуск без сохранения заработной платы, стали личные или семейные обстоятельства — этот фактор назвали 46% респондентов. Другие распространенные ответы:  важные жизненные обстоятельства, например, свадьбы или юбилеи (25%), и уход в отпуск по состоянию здоровья (20%).

Помимо этого, отпуск без сохранения заработной платы россияне брали из-за того, что у них кончалось количество оплачиваемых дней. 13% респондентов уходили в неоплачиваемый отпуск, чтобы посетить фестиваль, концерт или другое развлекательное мероприятие.  Ещё 8% выбирали отпуск за свой счёт, чтобы пройти обучение или повысить свою квалификацию.

При этом почти треть респондентов (29%) отметила, что невыплаченная за отпуск сумма была для них незначительной. Каждый пятый опрошенный не ощутил существенной разницы в доходе благодаря короткому сроку отпуска, а 18% россиян заранее распланировали бюджет, чтобы минимизировать последствия неоплачиваемого отпуска.

Каждый десятый респондент рассказал, что стоимость одного отпуска не влияет на их бюджет — они могут позволить себе отказаться от части дохода при необходимости. Аналитики подсчитали, что в среднем последний отпуск за свой счет обошелся россиянам в 29 600 рублей без учета трат на сам отдых.

Теги: Опрос

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