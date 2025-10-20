Я нашел ошибку
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В среднем на помощь родителям самарцы тратят 10 тыс. рублей в месяц

20 октября 2025 09:42
203
По данным аналитиков SuperJob, на помощь родителям самарцы тратят 10 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма составляла 9 200 руб., в 2023 – 9 500 руб.

Каждый второй россиянин считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально в любом случае. 1 из 3 поддерживает помощь только при тяжелом материальном положении родителей, а 7% отвергают саму идею такой поддержки. Каждый одиннадцатый (9%) затруднился с ответом на этот вопрос.

Мужчины несколько чаще женщин поддерживают безусловную помощь родителям (53% против 49%), тогда как россиянки чаще склоняются мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации (35% против 30% среди представителей сильного пола). С увеличением возраста уменьшается доля тех, кто полностью отвергает помощь родителям: с 10% среди молодежи до 35 лет до 4% среди респондентов 45+. Обладатели высшего образования чаще поддерживают безусловную помощь (52%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (45%). Больше всего же тех, кто уверен, что родителей нужно поддерживать материально в любом случае, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц (55%).

В реальной практике финансовая поддержка родителей распространена широко: 22% россиян помогают им постоянно, 36% — время от времени, по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 16% признались, что родители помогают им.

Среди мужчин и женщин поровну тех, кто помогает родителям постоянно (по 22%). Однако среди россиянок также больше и тех, кто признавался, что родители помогают им (20% против 12% среди мужчин). С увеличением возраста опрошенных растет и доля тех, кто помогает родителям постоянно: от 14% среди молодежи до 35 лет до 26% среди респондентов 45+. Закономерно, что молодежь чаще тех, кто старше, получает помощь от родителей (28%). Респонденты со средним профессиональным образованием значительно чаще указывают, что родители помогают, чем обладатели высшего образования (21 и 15% соответственно). С ростом размера дохода увеличивается и доля тех, кто оказывает регулярную помощь родителям: 17% среди получающих до 50 тысяч рублей и 25% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч. При этом россияне с доходом ниже среднего значительно чаще признаются, что получают помощь от родителей (21%).

За последние 15 лет практика финансовой помощи родителям стала более распространенной. Доля тех, кто помогает родителям постоянно, выросла с 18% в 2010 году до 22% в 2025 году, доля помогающих время от времени увеличилась с 32 до 36%. При этом сократилась доля тех, кто получает помощь от родителей (с 26 до 16%).

Средняя сумма ежемесячной помощи родителям за год выросла на 9%: с 14000 до 15200 рублей. Москва традиционно лидирует со средней суммой в 18000 рублей в месяц, за ней следует Санкт-Петербург (15500 рублей). Среди крупных региональных центров выделяется Красноярск (13500 рублей). В Екатеринбурге и Краснодаре средняя сумма помощи родителям составляет 13000 рублей в месяц.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 391
  • Время проведения: 13—16 октября 2025 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

