В Совфеде предупредили об ответственности за использование поддельных QR-кодов

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За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе Москвы может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Об этом заявил во вторник, 29 июня, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест», — сказал Клишас в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в зависимости от последствий нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в этот день стало известно, что мошенники выставили на продажу в даркнете поддельные QR-коды для посещения столичных кафе и ресторанов. Средняя цена такого документа составляет 11 тыс. рублей, пишут "Известия".

Специалисты предполагают, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов, а также программы для выявления фальшивых изображений.

28 июня работа столичных заведений общественного питания перешла на «бесковидный» формат. Так, кафе и рестораны могут принимать только вакцинированных посетителей, а также тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеет при себе отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней.

Подтвердить защиту от коронавируса посетители заведений могут специальным QR-кодом. Вместе с этим бумажные справки или сертификаты принимать не будут. По информации департамента транспорта Москвы, сотрудники столичных заведений общепита смогут проверить QR-коды посетителей в том числе с помощью приложений департамента транспорта.

При этом с 28 июня постояльцы московских гостиниц смогут посещать рестораны при них без QR-кода, также без него до 12 июля разрешено посещать летние кафе и веранды.