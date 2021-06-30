В Совфеде была организована работа секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»

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29 июня в Совете Федерации ФС Российской Федерации в рамках восьмого форума регионов России и Беларуси, посвященного научно-техническому сотрудничеству двух братских стран, была организована работа секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего», в которой Самарскую область представил руководитель Проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.

В ходе работы секции его участники обсудили возможности, которые открываются для молодых людей в эпоху цифровизации, обменялись опытом использования новых технологий в образовательной деятельности, рассмотрели влияние коммуникативных технологий на систему социального взаимодействия в молодежной среде.

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева, молодые люди начинают использовать цифровые технологии в раннем возрасте и могут стать движущей силой роста и инноваций в этом секторе. Одной из задач государства, образовательных организаций и гражданского общества сенатор назвал создание необходимых условий для развития у подрастающего поколения цифровых навыков с их последующим применением.

В сфере молодежной политики в России создается государственная информационная система. Ее разработка предусмотрена Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации», принятым в конце 2020 г.

- Вопросы подготовки кадров для IТ, обеспечения информационной безопасности граждан Союзного государства, а также проведение масштабной цифровой трансформации одновременно с повсеместным внедрением курсов «цифрового просвещения», - вот ключевые темы секции. Молодежь двух братских народов ещё раз подтвердила готовность выступать флагманом в цифровых преобразованиях, что должно позволить не только сохранить высокие опережающие темпы цифрового развития, но и нарастить конкурентные преимущества в сфере IТ, которые в конечном итоге повысят эффективность всех отраслей экономики и социальной сферы России и Беларуси, - прокомментировал работу секции Дмитрий Камынин.

По итогам заседания участники секции признали необходимость дальнейшего объединения усилий России и Республики Беларусь, направленных на формирование общего информационного пространства Союзного государства, углубление интеграции в сфере молодежной политики. Также был выработан ряд рекомендаций для включения их в итоговый документ Форума. В частности, участники секции отмечают, что цифровое поколение живет онлайн и постоянно находится на связи: активно комментирует, лайкает, делает репосты публикаций, размещает собственную информацию. На процессы социализации современной молодежи огромное влияние оказывают цифровые технологии – интернет, социальные сети и различные гаджеты. Приоритеты в общении и в выборе социальных сред также довольно тесно связаны с использованием IT-технологий. Это формирует новое пространство социализации – цифровое, которое определяется не только характеристиками социальной группы, но и технологической средой, цифровыми средствами общения. Социализация молодежи перемещается в виртуальное пространство, поэтому важно выработать новые подходы взаимодействия с молодежью и начать реализовывать их прямо сейчас. Также было рекомендовано использовать возможности виртуального информационного пространства для повышения уровня информированности молодежи об общественно-политических, о социальных, экономических, культурных достижениях для разрушения сформировавшихся стереотипов и предубеждений.